"Nyukasl" "Qarabağ"la Bakıda keçirəcəyi matç üçün biletlərin qiymətlərini açıqlayıb

    Futbol
    • 04 fevral, 2026
    • 12:09
    Nyukasl Qarabağla Bakıda keçirəcəyi matç üçün biletlərin qiymətlərini açıqlayıb

    İngiltərənin "Nyukasl" klubu UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində Bakıda "Qarabağ"a qarşı keçirəcəyi matç üçün biletlərin qiymətlərini açıqlayıb.

    "Report" İngiltərə klubunun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, qiymətlər bütün yaş qrupları üzrə 18 funt-sterlinq (təxminən 40 manat) müəyyən edilib.

    Təhlükəsizlik qaydalarına əsasən, 16 yaşdan aşağı şəxslər stadiona mütləq böyüklərin müşayiəti ilə daxil olmalıdırlar.

    Bundan əlavə, səfərin İngiltərə futbolu tarixinə düşəcəyi qeyd olunub. Belə ki, Eddi Haunun komandası Bakıya gəlmək üçün 2 529 mil (təxminən 4 070 km) qət edəcək ki, bu da komandanın turnir tarixində ən uzun məsafədir.

    Qeyd edək ki, "Qarabağ" - "Nyukasl" matçı fevralın 18-də, saat 21:45-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda start götürəcək.

    UEFA Çempionlar Liqası Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

