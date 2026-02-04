Qazaxıstan Pakistana 108 milyon dollarlıq elektrikli avtobus tədarük edəcək
- 04 fevral, 2026
- 13:28
Qazaxıstanın "Falcon EuroBus" şirkəti Pakistana 600 elektrikli avtobus tədarük edəcək.
"Report"un Qazaxıstan bürosunun bu ölkənin Ticarət və İnteqrasiya Nazirliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, razılıq İslamabadda keçirilən "Qazaxıstan-Pakistan" biznes forumunda əldə olunub.
İlk tədarüklərə cari ilin aprelində başlanması planlaşdırılır, kommersiya müqaviləsinin ümumi dəyəri isə 108 milyon dollar təşkil edir.
Bildirilib ki, 2027–2028-ci illərə qədər Pakistana elektrik avtobuslarının ixrac həcmi 2 min ədədə qədər artırıla bilər.
Biznes forumun yekunlarına əsasən, "Falcon EuroBus" ilə Pakistanın "OGCC International" şirkəti arasında kommersiya sazişinin imzalanması gözlənilir.
Qeyd edək ki, "Qazaxıstan-Pakistan" biznes forumu Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin Pakistana dövlət səfəri çərçivəsində keçirilir.