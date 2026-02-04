Казахстан поставит в Пакистан 600 электроавтобусов на $108 млн

Казахстанская компания Falcon EuroBus поставит в Пакистан 600 электроавтобусов, договоренность достигнута в ходе бизнес-форума "Казахстан – Пакистан" в Исламабаде.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на министерство торговли и интеграции Казахстана, первые поставки планируется начать в апреле текущего года, а общая стоимость коммерческого контракта составляет $108 млн.

Сообщается, что к 2027–2028 годам объемы экспорта электроавтобусов в Пакистан могут быть увеличены до 2 тыс. единиц.

По итогам бизнес-форума ожидается подписание коммерческого соглашения между Falcon EuroBus и пакистанской компанией OGCC International.

Отметим, что бизнес-форум "Казахстан – Пакистан" проходит в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Пакистан.