    Казахстан поставит в Пакистан 600 электроавтобусов на $108 млн

    Казахстан поставит в Пакистан 600 электроавтобусов на $108 млн

    Казахстанская компания Falcon EuroBus поставит в Пакистан 600 электроавтобусов, договоренность достигнута в ходе бизнес-форума "Казахстан – Пакистан" в Исламабаде.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на министерство торговли и интеграции Казахстана, первые поставки планируется начать в апреле текущего года, а общая стоимость коммерческого контракта составляет $108 млн.

    Сообщается, что к 2027–2028 годам объемы экспорта электроавтобусов в Пакистан могут быть увеличены до 2 тыс. единиц.

    По итогам бизнес-форума ожидается подписание коммерческого соглашения между Falcon EuroBus и пакистанской компанией OGCC International.

    Отметим, что бизнес-форум "Казахстан – Пакистан" проходит в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Пакистан.

    Qazaxıstan Pakistana 108 milyon dollarlıq elektrikli avtobus tədarük edəcək
