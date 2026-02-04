Çin lideri Rusiya ilə əlaqələrin inkişafına dair genişmiqyaslı plan hazırlamağı təklif edib - YENİLƏNİB
Digər ölkələr
- 04 fevral, 2026
- 13:49
Çin və Rusiya ikitərəfli münasibətlərin inkişafına dair yeni genişmiqyaslı plan hazırlamalıdır.
"Report" Çin mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkə lideri Si Cinpin Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə videobağlantı zamanı bildirib
Çin Sədri Si Cinpin və Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bu gün videoəlaqə formatında danışıqlar aparacaqlar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Çin Mərkəzi Televiziyası (CCTV) məlumat yayıb.
"S.Cinpin fevralın 4-də Putinlə videoəlaqə fomatında görüş keçirəcək", - məlumatda qeyd olunub.
Digər təfərrüatlar barədə məlumat verilmir.
