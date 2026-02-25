İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    KİV: ABŞ Çinin hərbi fəaliyyətinin izlənilməsini təkmilləşdirmək üçün 12 milyard dollardan çox vəsait xərcləyəcək

    Digər ölkələr
    • 25 fevral, 2026
    • 23:21
    KİV: ABŞ Çinin hərbi fəaliyyətinin izlənilməsini təkmilləşdirmək üçün 12 milyard dollardan çox vəsait xərcləyəcək

    ABŞ hakimiyyəti Çinin hərbi fəaliyyətini izləmə sistemini gücləndirmək məqsədilə daha 12,6 milyard dollar xərcləyə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə çərşənbə günü "Bloomberg" agentliyi ABŞ Konqresinə təqdim edilmiş sənədə istinadən məlumat yayıb.

    "Pentaqonun Konqresə göndərdiyi büdcə sənədindən belə məlum olur ki, ABŞ Çinin Asiyadakı "görünməmiş hərbi güclənməsi"nə qarşı mübarizə aparmağa çalışdığı bir vaxtda bu ölkənin hərbi manevrlərini, sualtı qayıqlarını və peyklərini daha yaxşı müşahidə etmək üçün əlavə 12,6 milyard dollar xərcləməyi planlaşdırır", - məqalədə bildirilib.

    Agentlik dəqiqləşdirib ki, bu xərclər Pentaqonun 2026-cı maliyyə ili üçün qəbul edilmiş 893 milyard dollarlıq müdafiə büdcəsindən ayrı olaraq əldə etmək istədiyi təxminən 152 milyard dollarlıq əlavə maliyyələşdirməyə daxil edilib.

    Xüsusilə 1 milyard dolların məxfi hücum xarakterli kiberəməliyyatlara, 528 milyon dolların isə Çin və Rusiya kosmik aparatlarının ABŞ sistemlərinə qarşı hərəkətlərini izləməli olan erkən xəbərdarlıq kəşfiyyat peyklərinin genişləndirilməsinə xərclənməsi planlaşdırılır. Daha 143 milyon dollar ABŞ-nin sualtı qayıqları izləmə imkanlarının, o cümlədən okean dibindəki sensorlar hesabına yaxşılaşdırılmasına yönəldilməlidir.

    "Bloomberg" qeyd edib ki, 1 milyard dollar ABŞ Kosmik Qüvvələrinin "Boeing" şirkətinin iştirakı ilə həyata keçirdiyi "X-37B Orbital Test Vehicle" proqramına ayrılacaq.

    ABŞ Çin Pentaqon
    СМИ: США потратят более $12 млрд на улучшение слежения за подлодками и спутниками КНР

    Son xəbərlər

    23:55

    Azərbaycan XİN Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

    Xarici siyasət
    23:51

    Braziliyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 40-a çatıb

    Digər ölkələr
    23:47
    Foto

    Azərbaycanla Ukrayna arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Energetika
    23:40

    "Axios": Vaşinqton Tehranla müddətsiz nüvə sazişi bağlamaq istəyir

    Digər ölkələr
    23:32

    "Xəzər-Qara dəniz-Avropa" enerji dəhlizi üçün dəniz dibinin tədqiqatları iki mərhələdə aparılacaq

    Energetika
    23:24

    Zelenskinin müşaviri: Ukrayna və ABŞ prezidentləri arasında telefon danışığı 30 dəqiqə çəkib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    23:21

    KİV: ABŞ Çinin hərbi fəaliyyətinin izlənilməsini təkmilləşdirmək üçün 12 milyard dollardan çox vəsait xərcləyəcək

    Digər ölkələr
    23:01

    Əraqçi: İran raketlərinin mənzilini bilərəkdən 2 min km-ə qədər məhdudlaşdırıb

    Region
    22:56

    Qlobal borc 2025-ci ildə rekord həddə çatıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti