Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    СМИ: США потратят более $12 млрд на улучшение слежения за подлодками и спутниками КНР

    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 22:55
    СМИ: США потратят более $12 млрд на улучшение слежения за подлодками и спутниками КНР

    Американские власти могут потратить еще $12,6 млрд с целью усилить систему слежения за военной активностью КНР.

    Как передает Report, об этом сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на документ, переданный Конгрессу США.

    "Пентагон планирует потратить дополнительно $12,6 млрд, чтобы улучшить наблюдение за военными маневрами Китая, его подлодками и спутниками в то время, как США пытаются противодействовать "беспрецедентному наращиванию военных сил Китая" в Азии, следует из бюджетного документа, направленного Конгрессу", - говорится в статье.

    Агентство уточняет, что данные расходы включены в почти $152 млрд дополнительного финансирования, которые хочет получить Пентагон отдельно от принятого оборонного бюджета на 2026 финансовый год в размере $893 млрд.

    В частности, $1 млрд планируется потратить на секретные кибероперации наступательного характера, $528 млн на расширение спутников-разведчиков раннего предупреждения, которые должны отслеживать действия космических аппаратов КНР и РФ против американских систем. Еще $143 млн должны пойти на улучшение возможностей США для отслеживания подлодок, в том числе за счет датчиков на океанском дне.

    Bloomberg уточняет, что $1 млрд направят на программу Космических сил США с участием компании Boeing под названием X-37B "Orbital Test Vehicle" (опытного беспилотного орбитального аппарата).

    США Пентагон система слежения КНР
    KİV: ABŞ Çinin hərbi fəaliyyətinin izlənilməsini təkmilləşdirmək üçün 12 milyard dollardan çox vəsait xərcləyəcək

    Последние новости

    23:18

    СМИ: Иран согласился снизить уровень обогащения урана до 3,67%

    В регионе
    23:17
    Фото

    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ханабад Ходжалинского района - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    23:17

    Советник Зеленского: Разговор президентов Украины и США длился 30 минут - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:11

    Число погибших из-за наводнений в Бразилии возросло до 40

    Другие страны
    23:03

    Азербайджанский борец Джиоев взял бронзу турнира в Албании, одолев 4-х кратного чемпиона мира

    Индивидуальные
    22:58

    Axios: Вашингтон хочет заключить с Тегераном бессрочное ядерное соглашение

    Другие страны
    22:55

    СМИ: США потратят более $12 млрд на улучшение слежения за подлодками и спутниками КНР

    Другие страны
    22:43

    Исследования морского дна для энергокоридора "Каспий-Черное море-Европа" пройдут в два этапа

    Энергетика
    22:34

    На страницах президента в соцсетях размещена публикация в связи с Ходжалинским геноцидом

    Внутренняя политика
    Лента новостей