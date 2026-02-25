İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Premyer Liqa: "Qarabağ" – "Sabah" oyununun hakimləri müəyyənləşib

    Futbol
    • 25 fevral, 2026
    • 22:33
    Premyer Liqa: Qarabağ – Sabah oyununun hakimləri müəyyənləşib

    Misli Premyer Liqasında XXII turun təyinatları açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Turun mərkəzi görüşü olan "Qarabağ" – "Sabah" matçını Tural Qurbanov idarə edəcək.

    Misli Premyer Liqası

    XXII tur

    27 fevral

    14:30. "Kəpəz" – "Sumqayıt"

    Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Elşad Abdullayev, Gülnurə Əkbərzadə, Ruslan Quliyev

    VAR: Rəvan Həmzəzadə

    AVAR: Şirmamed Mamedov

    Hakim-inspektor: Ramil Diniyev

    AFFA nümayəndəsi: Rüfət Əmirov

    Yevlax şəhər stadionu

    18:00. "Araz-Naxçıvan" – "Zirə"

    Hakimlər: Rauf Cabarov, Akif Əmirəli, Zeynal Zeynalov, İslam Məmmədov

    VAR: Əliyar Ağayev

    AVAR: Teymur Teymurov

    Hakim-inspektor: Şahin Cəfərov

    AFFA nümayəndəsi: Namiq Əliyev

    "Liv Bona Dea Arena"

    28 fevral

    14:30. "Şamaxı" – "Neftçi"

    Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Eyyub İbrahimov, Kərim Zeynalov, İnqilab Məmmədov

    VAR: Cavid Cəlilov

    AVAR: Pərvin Talıbov

    Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov

    AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov

    Şamaxı şəhər stadionu

    17:00. "Qəbələ" – "Karvan-Yevlax"

    Hakimlər: Kamal Umudlu, Vüsal Məmmədov, Mirnihat Seyidov, Rövşən Rəcəbov

    VAR: Vüqar Həsənli

    AVAR: Kamran Bayramov

    Hakim-inspektor: Orxan Məmmədov

    AFFA nümayəndəsi: Bəhram Qurbanov

    Qəbələ şəhər stadionu

    1 mart

    16:30. "Turan Tovuz" – "İmişli"

    Hakimlər: Fərid Hacıyev, Namiq Hüseynov, Rəhman İmami, Alik Yunusov

    VAR: Əli Əliyev

    AVAR: Elvin Bayramov

    Hakim-inspektor: Ömər Paşayev

    AFFA nümayəndəsi: Anar Şixəliyev

    "Azersun Arena"

    19:00. "Qarabağ" – "Sabah"

    Hakimlər: Tural Qurbanov, Asiman Əzizli, Cəmil Quliyev, Əkbər Əhmədov

    VAR: Elçin Məsiyev

    AVAR: Müslüm Əliyev

    Hakim-inspektor: Munis Abdullayev

    AFFA nümayəndəsi: Emin Cəfərov

    Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionu

    Premyer Liqa hakimlər təyinatlar

    Son xəbərlər

    23:55

    Azərbaycan XİN Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

    Xarici siyasət
    23:51

    Braziliyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 40-a çatıb

    Digər ölkələr
    23:47
    Foto

    Azərbaycanla Ukrayna arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Energetika
    23:40

    "Axios": Vaşinqton Tehranla müddətsiz nüvə sazişi bağlamaq istəyir

    Digər ölkələr
    23:32

    "Xəzər-Qara dəniz-Avropa" enerji dəhlizi üçün dəniz dibinin tədqiqatları iki mərhələdə aparılacaq

    Energetika
    23:24

    Zelenskinin müşaviri: Ukrayna və ABŞ prezidentləri arasında telefon danışığı 30 dəqiqə çəkib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    23:21

    KİV: ABŞ Çinin hərbi fəaliyyətinin izlənilməsini təkmilləşdirmək üçün 12 milyard dollardan çox vəsait xərcləyəcək

    Digər ölkələr
    23:01

    Əraqçi: İran raketlərinin mənzilini bilərəkdən 2 min km-ə qədər məhdudlaşdırıb

    Region
    22:56

    Qlobal borc 2025-ci ildə rekord həddə çatıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti