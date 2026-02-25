ABŞ Venesuela neftinin Kubaya təkrar satışına xüsusi lisenziyalarla icazə verəcək

İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Digər ölkələr
    • 25 fevral, 2026
    • 22:25
    ABŞ Venesuela neftinin Kubaya təkrar satışına xüsusi lisenziyalarla seçmə üsulu ilə icazə verəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi məlumat yayıb.

    "ABŞ-nin Kuba xalqı ilə dəstəyi və həmrəyliyinə uyğun olaraq, idarə Kubada istifadə üçün Venesuela mənşəli neftin təkrar satışına icazə istəyən xüsusi lisenziyaların verilməsi ilə bağlı ayrı-ayrı müraciətlərə münasibətdə əlverişli lisenziyalaşdırma siyasəti tətbiq edəcək", - qurumun məlumatında bildirilib.

    Eyni zamanda, qeyd olunub ki, müraciət edənlərin ABŞ-də hüquqi şəxsə malik olması mütləq deyil.

    Qurum bildirib ki, bu lisenziyalaşdırma siyasəti Kuba xalqını, o cümlədən Kuba özəl sektorunu dəstəkləyən sövdələşmələrə yönəlib.

    США позволят перепродавать венесуэльскую нефть на Кубу по спецлицензиям

