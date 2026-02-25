ABŞ Venesuela neftinin Kubaya təkrar satışına xüsusi lisenziyalarla icazə verəcək
Digər ölkələr
- 25 fevral, 2026
- 22:25
ABŞ Venesuela neftinin Kubaya təkrar satışına xüsusi lisenziyalarla seçmə üsulu ilə icazə verəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi məlumat yayıb.
"ABŞ-nin Kuba xalqı ilə dəstəyi və həmrəyliyinə uyğun olaraq, idarə Kubada istifadə üçün Venesuela mənşəli neftin təkrar satışına icazə istəyən xüsusi lisenziyaların verilməsi ilə bağlı ayrı-ayrı müraciətlərə münasibətdə əlverişli lisenziyalaşdırma siyasəti tətbiq edəcək", - qurumun məlumatında bildirilib.
Eyni zamanda, qeyd olunub ki, müraciət edənlərin ABŞ-də hüquqi şəxsə malik olması mütləq deyil.
Qurum bildirib ki, bu lisenziyalaşdırma siyasəti Kuba xalqını, o cümlədən Kuba özəl sektorunu dəstəkləyən sövdələşmələrə yönəlib.
