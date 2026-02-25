США позволят перепродавать венесуэльскую нефть на Кубу по спецлицензиям

Соединенные Штаты будут выборочно разрешать перепродажу венесуэльской нефти на Кубу по специальным лицензиям.

Как передает Report, об этом сообщило Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAС).

"В соответствии с поддержкой и солидарностью США с народом Кубы, OFAC будет применять благоприятствующую лицензионную политику в отношении отдельных заявок на выдачу специальных лицензий, запрашивающих разрешение на перепродажу нефти венесуэльского происхождения для использования на Кубе", - говорится в сообщении ведомства.

При этом, отмечается в пресс-релизе, заявителям будет не обязательно иметь юридическое лицо в США.

Эта лицензионная политика "ориентирована на сделки, поддерживающие народ Кубы, включая кубинский частный сектор (например, экспорт в коммерческих и гуманитарных целях для использования на Кубе)", заявляет OFAC.