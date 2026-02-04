Лидер КНР предложил создать масштабный план развития связей с РФ - ОБНОВЛЕНО

Китай и Россия должны разработать новый масштабный план развития двусторонних отношений.

Как передает Report со ссылкой на китайские СМИ, об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин заявил в ходе видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он также отметил, что китайско-российские связи вступают в новый этап развития.

В свою очередь Путин отметил, что всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между двумя странами носит образцовый характер. Кроме того, товарооборот между РФ и КНР три года подряд преодолевает отметку в $200 млрд.

13:15

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин сегодня проведут переговоры по видеосвязи.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное телевидение КНР(CCTV).

"Си Цзиньпин проведет встречу с Путиным по видеосвязи 4 февраля", - отмечается в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.