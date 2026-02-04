Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    • 04 февраля, 2026
    • 13:41
    Лидер КНР предложил создать масштабный план развития связей с РФ - ОБНОВЛЕНО

    Китай и Россия должны разработать новый масштабный план развития двусторонних отношений.

    Как передает Report со ссылкой на китайские СМИ, об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин заявил в ходе видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.

    Он также отметил, что китайско-российские связи вступают в новый этап развития.

    В свою очередь Путин отметил, что всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между двумя странами носит образцовый характер. Кроме того, товарооборот между РФ и КНР три года подряд преодолевает отметку в $200 млрд.

    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин сегодня проведут переговоры по видеосвязи.

    Как передает Report, об этом сообщает Центральное телевидение КНР(CCTV).

    "Си Цзиньпин проведет встречу с Путиным по видеосвязи 4 февраля", - отмечается в сообщении.

    Другие подробности пока не приводятся.

