Лидер КНР предложил создать масштабный план развития связей с РФ - ОБНОВЛЕНО
- 04 февраля, 2026
- 13:41
Китай и Россия должны разработать новый масштабный план развития двусторонних отношений.
Как передает Report со ссылкой на китайские СМИ, об этом заявил лидер КНР Си Цзиньпин заявил в ходе видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он также отметил, что китайско-российские связи вступают в новый этап развития.
В свою очередь Путин отметил, что всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между двумя странами носит образцовый характер. Кроме того, товарооборот между РФ и КНР три года подряд преодолевает отметку в $200 млрд.
