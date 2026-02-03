Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    • 03 февраля, 2026
    • 23:07
    СМИ: На западе Ливии боевики убили сына Муаммара Каддафи

    Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам убит в городе Эз-Зинтан на западе страны.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Libya al-Ahrar со ссылкой на приближенные к погибшему источники.

    По их данным, тот подвергся нападению со стороны неизвестных боевиков. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

    В 2021 году аль-Ислам объявил, что планирует баллотироваться в президенты Ливии на всеобщих выборах. Они должны были пройти в том же году, однако не состоялись до сих пор. В 2023 году спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ливии, глава миссии организации по поддержке в этой стране Абдулай Батили подтвердил, что старший сын Каддафи сможет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, если изъявит такое желание.

    KİV: Qəddafinin oğlu Seyf əl-İslam Liviyanın qərbində öldürülüb
