СМИ: На западе Ливии боевики убили сына Муаммара Каддафи

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам убит в городе Эз-Зинтан на западе страны.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Libya al-Ahrar со ссылкой на приближенные к погибшему источники.

По их данным, тот подвергся нападению со стороны неизвестных боевиков. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

В 2021 году аль-Ислам объявил, что планирует баллотироваться в президенты Ливии на всеобщих выборах. Они должны были пройти в том же году, однако не состоялись до сих пор. В 2023 году спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ливии, глава миссии организации по поддержке в этой стране Абдулай Батили подтвердил, что старший сын Каддафи сможет выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, если изъявит такое желание.