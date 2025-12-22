Sumqayıtın bir hissəsində qaz olmayacaq
Energetika
- 22 dekabr, 2025
- 11:43
Bu gün Sumqayıt şəhərinin bir hissəsində qaz olmayacaq.
"Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, Sumqayıt şəhəri, 1-ci mikrorayon ərazisində D=89 mm-lik qaz xəttinin yerinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar 800 abonentin qaz təchizatı saat 12:30-dan etibarən müvəqqəti dayandırılacaq.
Qazın verilişi təmir-bərpa işləri yekunlaşdıqdan sonra bərpa ediləcək.
