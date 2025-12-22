İlham Əliyev WUF13 Büdcə Zərfi 2026 Amnistiya aktı Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Sumqayıtın bir hissəsində qaz olmayacaq

    Energetika
    • 22 dekabr, 2025
    • 11:43
    Sumqayıtın bir hissəsində qaz olmayacaq

    Bu gün Sumqayıt şəhərinin bir hissəsində qaz olmayacaq.

    "Azəriqaz" İB Sumqayıt QİS-dən "Report"un yerli bürosuna verilən məlumata görə, Sumqayıt şəhəri, 1-ci mikrorayon ərazisində D=89 mm-lik qaz xəttinin yerinin dəyişdirilməsi ilə əlaqədar 800 abonentin qaz təchizatı saat 12:30-dan etibarən müvəqqəti dayandırılacaq.

    Qazın verilişi təmir-bərpa işləri yekunlaşdıqdan sonra bərpa ediləcək.

