İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Azərbaycanda "Hava daşımaları üzrə rəsmiyyətin sadələşdirilməsinə dair Qaydalar" təsdiqlənib

    İnfrastruktur
    • 04 mart, 2026
    • 15:40
    Azərbaycanda Hava daşımaları üzrə rəsmiyyətin sadələşdirilməsinə dair Qaydalar təsdiqlənib

    Prezident İlham Əliyev "Hava daşımaları üzrə rəsmiyyətin sadələşdirilməsinə dair Qaydalar"ı təsdiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb.

    Fərmana əsasən, Nazirlər Kabineti fərmandan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.

    Qaydalar "Hava daşımaları üzrə rəsmiyyətin sadələşdirilməsinə dair Dövlət Proqramı"nın təsdiq edilməsi haqqında" ölkə Prezidentinin 12 mart 2025-ci il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Hava daşımaları üzrə rəsmiyyətin sadələşdirilməsinə dair Dövlət Proqramı"na (bundan sonra – Dövlət Proqramı), habelə Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının (ICAO) beynəlxalq standartlarına və tövsiyə olunan təcrübəsinə uyğun olaraq hazırlanmışdır və hava daşımaları üzrə rəsmiyyətin sadələşdirilməsinin hüquqi və təşkilati əsaslarını müəyyən edir.

    Qaydalarla tənzimlənməyən məsələlər "Aviasiya haqqında" qanuna, "Beynəlxalq Mülki Aviasiya haqqında" 7 dekabr 1944-cü il tarixli Konvensiyaya və Konvensiyanın 9 nömrəli Əlavəsi – "Rəsmiyyətin sadələşdirilməsi" sənədi ilə müəyyən edilmiş ICAO-nun beynəlxalq standartlarına və tövsiyə olunan təcrübəsinə uyğun olaraq həyata keçirilir.

    İlham Əliyev Fərman hava daşımaları
    В Азербайджане утверждены правила упрощения формальностей при авиаперевозках

    Son xəbərlər

    16:05
    Foto

    "Bakcell" 8 Martı xanım jurnalistlərlə birgə qeyd edib

    İKT
    16:03

    Azərbaycanda kassa çeklərinin formatı dəyişə bilər - ARAŞDIRMA

    Biznes
    16:02

    Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan çempionatında komanda yarışının qalibləri bəlli olub

    Komanda
    16:02

    Trayço Traykov: "Azərbaycanla müqavilə sayəsində Bolqarıstanda yanacağın qiyməti sabitdir"

    Energetika
    16:00

    ABŞ və İsrailin hərbi əməliyyatı nəticəsində İranda 1045 nəfər ölüb

    Region
    15:57
    Foto
    Video

    Bakı-Quba avtomobil yolundakı qəzada xəsarət alanlardan biri ölüb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    15:50

    Azərbaycanda ödənişli atalıq məzuniyyətindən istifadə edənlərin sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    15:50

    İranın hücumları nəticəsində BƏƏ-də üç nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    15:50

    Azərbaycanın beynəlxalq hava limanlarında tranzit zonaları yaradılacaq

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti