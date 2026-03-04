Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    В Азербайджане утверждены правила упрощения формальностей при авиаперевозках

    Инфраструктура
    • 04 марта, 2026
    • 16:00
    В Азербайджане утверждены правила упрощения формальностей при авиаперевозках

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Правила упрощения формальностей в сфере воздушных перевозок", подписав соответствующий указ.

    Как сообщает Report, согласно документу, Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа.

    Правила разработаны в соответствии с Государственной программой по упрощению формальностей при воздушных перевозках, а также международными стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ICAO).

    Документ определяет правовые и организационные основы упрощения процедур в авиационной сфере.

    Ильхам Алиев воздушные перевозки упрощение формальностей
    Azərbaycanda "Hava daşımaları üzrə rəsmiyyətin sadələşdirilməsinə dair Qaydalar" təsdiqlənib
    Azerbaijan approves rules to simplify formalities for air transport
    Ты - Король

    Последние новости

    16:34
    Фото
    Видео

    Один из пострадавших в ДТП на дороге Баку-Губа скончался - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    16:33

    ОПЕК+ в апреле сможет нарастить добычу нефти на 170 тыс. баррелей в сутки

    Энергетика
    16:24

    Фидан и Арагчи обсудили инцидент с баллистической ракетой в небе Турции

    В регионе
    16:23
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 35 граждан Китая - ОБНОВЛЕНО-3

    Внешняя политика
    16:20

    Словакия прекращает аварийные поставки электроэнергии в Украину

    Другие страны
    16:16

    Баку и Дамаск обсудили перспективы сотрудничества в авиационной сфере

    Внешняя политика
    16:12

    Ерлан Жетыбаев: Казахстан готов помочь с эвакуацией с Ближнего Востока граждан соседних стран

    В регионе
    16:11

    Депутат ММ избрана зампредседателя комитета ПА ОЧЭС

    Внешняя политика
    16:08

    В Иране в результате ударов США и Израиля погибли 1 045 человек

    В регионе
    Лента новостей