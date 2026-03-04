В Азербайджане утверждены правила упрощения формальностей при авиаперевозках
Инфраструктура
- 04 марта, 2026
- 16:00
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Правила упрощения формальностей в сфере воздушных перевозок", подписав соответствующий указ.
Как сообщает Report, согласно документу, Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа.
Правила разработаны в соответствии с Государственной программой по упрощению формальностей при воздушных перевозках, а также международными стандартами и рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации (ICAO).
Документ определяет правовые и организационные основы упрощения процедур в авиационной сфере.
Последние новости
16:34
Фото
Видео
Один из пострадавших в ДТП на дороге Баку-Губа скончался - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
16:33
ОПЕК+ в апреле сможет нарастить добычу нефти на 170 тыс. баррелей в суткиЭнергетика
16:24
Фидан и Арагчи обсудили инцидент с баллистической ракетой в небе ТурцииВ регионе
16:23
Фото
Из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 35 граждан Китая - ОБНОВЛЕНО-3Внешняя политика
16:20
Словакия прекращает аварийные поставки электроэнергии в УкраинуДругие страны
16:16
Баку и Дамаск обсудили перспективы сотрудничества в авиационной сфереВнешняя политика
16:12
Ерлан Жетыбаев: Казахстан готов помочь с эвакуацией с Ближнего Востока граждан соседних странВ регионе
16:11
Депутат ММ избрана зампредседателя комитета ПА ОЧЭСВнешняя политика
16:08