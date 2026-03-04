İranın hücumları nəticəsində BƏƏ-də üç nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 04 mart, 2026
- 15:50
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində (BƏƏ) İranın hücumları nəticəsində üç əcnəbi - Pakistan, Nepal və Banqladeş vətəndaşları həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilib.
Bundan əlavə, 78 nəfər yaralanıb. Onların arasında BƏƏ, Misir, Sudan, Efiopiya, Filippin, Pakistan, İran, Hindistan və digər ölkələrin vətəndaşları var.
Son xəbərlər
16:05
Foto
"Bakcell" 8 Martı xanım jurnalistlərlə birgə qeyd edibİKT
16:03
Azərbaycanda kassa çeklərinin formatı dəyişə bilər - ARAŞDIRMABiznes
16:02
Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan çempionatında komanda yarışının qalibləri bəlli olubKomanda
16:02
Trayço Traykov: "Azərbaycanla müqavilə sayəsində Bolqarıstanda yanacağın qiyməti sabitdir"Energetika
16:00
ABŞ və İsrailin hərbi əməliyyatı nəticəsində İranda 1045 nəfər ölübRegion
15:57
Foto
Video
Bakı-Quba avtomobil yolundakı qəzada xəsarət alanlardan biri ölüb - YENİLƏNİB-2Hadisə
15:50
Azərbaycanda ödənişli atalıq məzuniyyətindən istifadə edənlərin sayı açıqlanıbSosial müdafiə
15:50
İranın hücumları nəticəsində BƏƏ-də üç nəfər ölübDigər ölkələr
15:50