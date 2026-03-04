İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İranın hücumları nəticəsində BƏƏ-də üç nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 04 mart, 2026
    • 15:50
    İranın hücumları nəticəsində BƏƏ-də üç nəfər ölüb

    Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində (BƏƏ) İranın hücumları nəticəsində üç əcnəbi - Pakistan, Nepal və Banqladeş vətəndaşları həlak olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə BƏƏ Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilib.

    Bundan əlavə, 78 nəfər yaralanıb. Onların arasında BƏƏ, Misir, Sudan, Efiopiya, Filippin, Pakistan, İran, Hindistan və digər ölkələrin vətəndaşları var.

