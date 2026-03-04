İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İsrail Tehran hava limanının müdafiə və aşkarlama sistemlərini məhv edib

    04 mart, 2026
    İsrail Hərbi Hava Qüvvələri Tehranın "Mehrabad" hava limanının ərazisindəki hədəflərə zərbə endirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin (IDF) mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, aviazərbələrin onuncu dalğası zamanı İsrail qırıcıları "Mehrabad" hava limanının ərazisindəki infrastruktura hücum edib.

    İsrail tərəfinin məlumatına görə, əməliyyat nəticəsində İran hökumətinin istifadə etdiyi və İsrail aviasiyası üçün təhlükə yaratdığı iddia edilən hava hücumundan müdafiə və aşkarlama sistemləri sıradan çıxarılıb.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı hava limanı
    Израиль уничтожил системы обороны и обнаружения в аэропорту Тегерана
    IDF destroys Iranian air defense and detection systems at Tehran airport

