İsrail Tehran hava limanının müdafiə və aşkarlama sistemlərini məhv edib
Digər ölkələr
- 04 mart, 2026
- 18:17
İsrail Hərbi Hava Qüvvələri Tehranın "Mehrabad" hava limanının ərazisindəki hədəflərə zərbə endirib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail Müdafiə Qüvvələrinin (IDF) mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Məlumata görə, aviazərbələrin onuncu dalğası zamanı İsrail qırıcıları "Mehrabad" hava limanının ərazisindəki infrastruktura hücum edib.
İsrail tərəfinin məlumatına görə, əməliyyat nəticəsində İran hökumətinin istifadə etdiyi və İsrail aviasiyası üçün təhlükə yaratdığı iddia edilən hava hücumundan müdafiə və aşkarlama sistemləri sıradan çıxarılıb.
Son xəbərlər
18:55
Yaxın Şərqdə qalan Azərbaycan vətəndaşları üçün təxliyə reysi həyata keçirilirİnfrastruktur
18:55
Şri-Lanka İran gəmisinə hücumda 80 nəfərin həlak olduğunu bildirib - YENİLƏNİB-3Digər ölkələr
18:40
Britaniya Fransanın yenilənmiş nüvə doktrinasını dəstəkləyibDigər ölkələr
18:36
Gəmilərin uzaq məsafədən tanınma və izlənmə sistemi təkmilləşdirilibİKT
18:30
Nazir: İran vətəndaşlarının Türkiyəyə keçidinə icazə vermirRegion
18:28
ABŞ-də Transxəzər istiqaməti və C6 formatının inkişafı müzakirə olunubXarici siyasət
18:27
"Mançester Siti" Rodrini 50 milyon avroya satmağa hazırdırFutbol
18:17
İsrail Tehran hava limanının müdafiə və aşkarlama sistemlərini məhv edibDigər ölkələr
18:16
Foto