Израиль уничтожил системы обороны и обнаружения в аэропорту Тегерана
Другие страны
- 04 марта, 2026
- 18:03
Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по объектам на территории аэропорта "Мехрабад" в Тегеране.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армия обороны Израиля (IDF).
По информации, в ходе десятой волны авиаударов израильские истребители атаковали инфраструктуру на территории аэропорта "Мехрабад".
По данным израильской стороны, в результате операции были выведены из строя системы противовоздушной обороны и обнаружения, которые, как утверждается, использовались иранскими властями и представляли угрозу для израильской авиации.
