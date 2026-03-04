Израиль уничтожил системы обороны и обнаружения в аэропорту Тегерана

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по объектам на территории аэропорта "Мехрабад" в Тегеране.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армия обороны Израиля (IDF).

По информации, в ходе десятой волны авиаударов израильские истребители атаковали инфраструктуру на территории аэропорта "Мехрабад".

По данным израильской стороны, в результате операции были выведены из строя системы противовоздушной обороны и обнаружения, которые, как утверждается, использовались иранскими властями и представляли угрозу для израильской авиации.