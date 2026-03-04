Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Израиль уничтожил системы обороны и обнаружения в аэропорту Тегерана

    • 04 марта, 2026
    • 18:03
    Израиль уничтожил системы обороны и обнаружения в аэропорту Тегерана

    Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по объектам на территории аэропорта "Мехрабад" в Тегеране.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армия обороны Израиля (IDF).

    По информации, в ходе десятой волны авиаударов израильские истребители атаковали инфраструктуру на территории аэропорта "Мехрабад".

    По данным израильской стороны, в результате операции были выведены из строя системы противовоздушной обороны и обнаружения, которые, как утверждается, использовались иранскими властями и представляли угрозу для израильской авиации.

    İsrail Tehran hava limanının müdafiə və aşkarlama sistemlərini məhv edib
    IDF destroys Iranian air defense and detection systems at Tehran airport
