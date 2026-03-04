İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    "Mançester Siti" Rodrini 50 milyon avroya satmağa hazırdır

    Futbol
    • 04 mart, 2026
    • 18:27
    İngiltərənin "Mançester Siti" klubu yay transfer dönəmində İspaniya millisinin futbolçusu Rodrini 50 milyon avroya satmağa hazırdır.

    "Report" insayder Ramon Alvaresə istinadən xəbər verir ki, 29 yaşlı hücumçu "şəhərlilər"dən ayrılmağa yaxındır.

    Oyunçunun İngiltərə klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayında başa çatır.

    İspaniya təmsilçisi "Real" Rodrini heyətinə qatmaq niyyətindədir. Lakin Madrid komandası builki dünya çempionatından sonra yekun qərar verəcək. Onlar Rodrinin fiziki formasını diqqətlə izləyəcəklər.

    Qeyd edək ki, Rodri cari mövsüm bütün yarışlarda "Mançester Siti" forması ilə 23 oyunda 1 qolla yadda qalıb. O, 2024-cü ildə "Qızıl top" mükafatının sahibi olub.

