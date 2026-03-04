Şri-Lanka dənizçiləri İran gəmisindən 30-dan çox şəxsi xilas ediblər
Digər ölkələr
04 mart, 2026
- 12:22
Şri-Lanka hərbçiləri öz ərazi sularında batan İran gəmisindən azı 30 nəfəri xilas ediblər.
"Report" "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bunu Şri-Lankanın xarici işlər naziri Vicita Herath bəyan edib.
Daha əvvəl Şri-Lanka Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi bildirmişdi ki, ölkənin Hərbi-Dəniz Qüvvələri (HDQ) İran gəmisindən göndərilən təhlükə siqnalından sonra xilasetmə əməliyyatına başlayıb.
Şri-Lankanın XİN başçısı əlavə təfərrüatlar təqdim etməyib, lakin müvafiq tədbirlərin görüləcəyini bəyan edib.
Yerli KİV bildirib ki, gəmi ölkənin cənubundakı Qalle sahillərində təhlükə siqnalı göndərib və zərərçəkənlər xəstəxanaya çatdırılıb.
