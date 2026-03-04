ВМС Шри-Ланки эвакуировали 30 человек с иранского судна

Военные Шри-Ланки спасли по меньшей мере 30 человек с тонущего иранского судна в своих территориальных водах.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Шри-Ланки Виджитха Хератх.

Ранее представитель министерства обороны Шри-Ланки заявил, что военно-морские силы страны начали спасательную операцию после сигнала бедствия с иранского судна.

Виджитха Хератх не предоставил дополнительных подробностей, но заявил, что Шри-Ланка предпримет соответствующие действия.

Местные СМИ сообщили, что судно подало сигнал бедствия у берегов Галле в южной части страны, и что пострадавшие были доставлены в больницу.