ВМС Шри-Ланки эвакуировали 30 человек с иранского судна
Другие страны
- 04 марта, 2026
- 12:01
Военные Шри-Ланки спасли по меньшей мере 30 человек с тонущего иранского судна в своих территориальных водах.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Шри-Ланки Виджитха Хератх.
Ранее представитель министерства обороны Шри-Ланки заявил, что военно-морские силы страны начали спасательную операцию после сигнала бедствия с иранского судна.
Виджитха Хератх не предоставил дополнительных подробностей, но заявил, что Шри-Ланка предпримет соответствующие действия.
Местные СМИ сообщили, что судно подало сигнал бедствия у берегов Галле в южной части страны, и что пострадавшие были доставлены в больницу.
Последние новости
12:52
В Баку осадков не ожидаетсяЭкология
12:52
Кипр закрыл часть воздушного пространстваДругие страны
12:49
МИД Китая: Из Ирана эвакуированы 470 граждан КНРДругие страны
12:44
Педро Санчес ответил Трампу: Вы не можете играть с судьбами миллионовДругие страны
12:42
Пашинян: Поддержка Грузии укрепляет торговлю и мирное сотрудничество в регионеВ регионе
12:41
Фото
Из Ирана в Азербайджан эвакуировано еще 16 иностранных гражданВнешняя политика
12:40
Барро: Французские истребители Rafale сбили иранские дроны в небе ОАЭДругие страны
12:38
Дорожная полиция предупредила о фейковых SMS со "штрафами"Внутренняя политика
12:33