    ВМС Шри-Ланки эвакуировали 30 человек с иранского судна

    Другие страны
    • 04 марта, 2026
    • 12:01
    Военные Шри-Ланки спасли по меньшей мере 30 человек с тонущего иранского судна в своих территориальных водах.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Шри-Ланки Виджитха Хератх.

    Ранее представитель министерства обороны Шри-Ланки заявил, что военно-морские силы страны начали спасательную операцию после сигнала бедствия с иранского судна.

    Виджитха Хератх не предоставил дополнительных подробностей, но заявил, что Шри-Ланка предпримет соответствующие действия.

    Местные СМИ сообщили, что судно подало сигнал бедствия у берегов Галле в южной части страны, и что пострадавшие были доставлены в больницу.

    Şri-Lanka dənizçiləri İran gəmisindən 30-dan çox şəxsi xilas ediblər
    Sri Lanka rescues 30 people on board distressed Iranian ship
