İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    Britaniya Fransanın yenilənmiş nüvə doktrinasını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    • 04 mart, 2026
    • 18:40
    Britaniya Fransanın yenilənmiş nüvə doktrinasını dəstəkləyib

    Böyük Britaniya Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun təqdim etdiyi Parisin yenilənmiş nüvə doktrinasını dəstəkləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmerin dəftərxanasının bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    "Biz Prezident Makronun nüvə məsələlərində müttəfiqlərlə daha sıx əməkdaşlıq təklifini alqışlayırıq", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd olunub ki, Böyük Britaniya və Fransa Avropaya qarşı təhdidlərin qarşısını almaqda qətiyyətlidir.

    Doktrina Fransanın Aİ-dəki tərəfdaşlarının nüvə silahı proqramında iştirakını nəzərdə tutur. Almaniya hökuməti artıq bu proqramda iştirakı barədə elan edib. Polşa hökuməti də doktrinaya qoşulmaq istədiyini bildirib.

    Böyük Britaniya Fransa nüvə doktrinası
    Британия поддержала обновленную ядерную доктрину Франции

    Son xəbərlər

    18:55

    Yaxın Şərqdə qalan Azərbaycan vətəndaşları üçün təxliyə reysi həyata keçirilir

    İnfrastruktur
    18:55

    Şri-Lanka İran gəmisinə hücumda 80 nəfərin həlak olduğunu bildirib - YENİLƏNİB-3

    Digər ölkələr
    18:40

    Britaniya Fransanın yenilənmiş nüvə doktrinasını dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    18:36

    Gəmilərin uzaq məsafədən tanınma və izlənmə sistemi təkmilləşdirilib

    İKT
    18:30

    Nazir: İran vətəndaşlarının Türkiyəyə keçidinə icazə vermir

    Region
    18:28

    ABŞ-də Transxəzər istiqaməti və C6 formatının inkişafı müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    18:27

    "Mançester Siti" Rodrini 50 milyon avroya satmağa hazırdır

    Futbol
    18:17

    İsrail Tehran hava limanının müdafiə və aşkarlama sistemlərini məhv edib

    Digər ölkələr
    18:16
    Foto

    İrandan Azərbaycana daha 12 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİB-3

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti