Британия поддержала обновленную ядерную доктрину Франции

Великобритания поддержала обновленную ядерную доктрину Парижа, представленную президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

"Мы приветствуем предложения, выдвинутые президентом Макроном, по более тесному сотрудничеству с союзниками по ядерным вопросам", - сказано в сообщении.

В нем говорится о том, что "Великобритания и Франция решительно настроены предотвращать угрозы Европе".

Макрон ранее представил концепцию "продвинутого сдерживания", в рамках которой Париж, в частности, засекретит состав ядерных арсеналов. В то же время доктрина предполагает участие в программе ядерного вооружения партнеров Франции по ЕС. Об участии в этой программе уже объявило правительство Германии, о желании присоединиться сообщали власти Польши.