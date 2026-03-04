Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Британия поддержала обновленную ядерную доктрину Франции

    • 04 марта, 2026
    • 17:40
    Великобритания поддержала обновленную ядерную доктрину Парижа, представленную президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    "Мы приветствуем предложения, выдвинутые президентом Макроном, по более тесному сотрудничеству с союзниками по ядерным вопросам", - сказано в сообщении.

    В нем говорится о том, что "Великобритания и Франция решительно настроены предотвращать угрозы Европе".

    Макрон ранее представил концепцию "продвинутого сдерживания", в рамках которой Париж, в частности, засекретит состав ядерных арсеналов. В то же время доктрина предполагает участие в программе ядерного вооружения партнеров Франции по ЕС. Об участии в этой программе уже объявило правительство Германии, о желании присоединиться сообщали власти Польши.

