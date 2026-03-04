Son iki saatda daha 21 nəfərin İrandan Azərbaycana təxliyəsi baş tutub
Xarici siyasət
- 04 mart, 2026
- 12:24
İrandan martın 4-də saat 10:00-12:00 aralığında daha 21 nəfər Azərbaycana təxliyə edilib.
"Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, "Astara" dövlət sərhəd buraxılış məntəqəsindən ölkə ərazisinə keçən şəxslərin 5-i Azərbaycan, digərləri isə Çin, Pakistan, Fransa və Tacikistan vətəndaşlarıdır.
Qeyd edək ki, bununla İranda hərbi əməliyyatların başladığı fevralın 28-i saat 08:00-dan bu gün saat 12:00-a qədər həmin ölkədən Azərbaycana təxliyə olunanların sayı 1182 nəfərə çatıb.
Son xəbərlər
13:06
Çin İrandan 470 vətəndaşını təxliyə edibDigər ölkələr
13:06
Prezident İlham Əliyev İranın ölkəmizdəki səfirliyində olub, başsağlığı veribDigər
13:05
Gənc istedadlara xüsusi təqaüdlər verilibDaxili siyasət
13:03
Fərid Mansurov: "Dünya və Avropa çempionatlarında iştirak etmək də Vətənə xidmətdir"Fərdi
13:03
Livanda hava zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 12-ə çatıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
13:00
Kipr hava məkanının bir hissəsini bağlayıbDigər ölkələr
12:59
Bakıda hoteldə anasını qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən 17 yaşlı oğlana hökm oxunubHadisə
12:58
Anar Quliyevin vətəndaş qəbulu təxirə salınıbİqtisadiyyat
12:56