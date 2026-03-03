Son üç saatda daha 89 nəfər İrandan Azərbaycana təxliyə edilib
Xarici siyasət
- 03 mart, 2026
- 13:03
İrandan martın 3-də saat 10:00-13:00 aralığında daha 89 nəfər Azərbaycana təxliyə edilib.
"Report"un Cənub bürosu xəbər verir ki, onlardan 6-sı Azərbaycan, 74-ü Çin, 6-ı Slovakiya, 2-i İran, 1-i isə Türkiyə vətəndaşıdır.
Qeyd edək ki, hərbi əməliyyatların başladığı fevralın 28-dən bu gün saat 13:00-a qədər İrandan Azərbaycana 704 nəfər təxliyə olunub.
