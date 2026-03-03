Из Ирана в Азербайджан за последние три часа эвакуированы еще 89 человек

3 марта в период с 10:00 до 13:00 из Ирана в Азербайджан эвакуированы еще 89 человек.

Как сообщает южное бюро Report, 6 из них - граждане Азербайджана, 74 - Китая, 6 - Словакии, 2 - Ирана и 1 - Турции.

Эвакуация проводилась через пограничный таможенный пункт "Астара".

Отметим, что с начала военных операций 28 февраля по 13:00 сегодняшнего дня из Ирана в Азербайджан эвакуированы 704 человека.