Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Из Ирана в Азербайджан эвакуировано еще 16 иностранных граждан

    Внешняя политика
    • 04 марта, 2026
    • 12:41
    Из Ирана в Азербайджан эвакуировано еще 16 иностранных граждан

    4 марта с 10:00 до 12:00 из Ирана в Азербайджан были эвакуированы еще 21 человек.

    Как сообщает южное бюро Report, через пограничный пункт пропуска "Астара" на территорию страны прибыли 5 граждан Азербайджана и 16 граждан Китая, Пакистана, Франции и Таджикистана.

    Отметим, что с начала военных действий в Иране - с 08:00 28 февраля по 12:00 сегодняшнего дня - из Ирана в Азербайджан эвакуированы 1 182 человека.

    пограничный пункт пропуска Астара эскалация на Ближнем Востоке эвакуация из Ирана
    Фото
    Son iki saatda daha 21 nəfərin İrandan Azərbaycana təxliyəsi baş tutub
    Фото
    21 more people evacuated from Iran to Azerbaijan in last two hours
    Ты - Король

    Последние новости

    12:52

    В Баку осадков не ожидается

    Экология
    12:52

    Кипр закрыл часть воздушного пространства

    Другие страны
    12:49

    МИД Китая: Из Ирана эвакуированы 470 граждан КНР

    Другие страны
    12:44

    Педро Санчес ответил Трампу: Вы не можете играть с судьбами миллионов

    Другие страны
    12:42

    Пашинян: Поддержка Грузии укрепляет торговлю и мирное сотрудничество в регионе

    В регионе
    12:41
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуировано еще 16 иностранных граждан

    Внешняя политика
    12:40

    Барро: Французские истребители Rafale сбили иранские дроны в небе ОАЭ

    Другие страны
    12:38

    Дорожная полиция предупредила о фейковых SMS со "штрафами"

    Внутренняя политика
    12:33

    Студенты получат скидку 10% на транспорт по карте TələbəPlus

    Наука и образование
    Лента новостей