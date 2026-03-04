Из Ирана в Азербайджан эвакуировано еще 16 иностранных граждан

4 марта с 10:00 до 12:00 из Ирана в Азербайджан были эвакуированы еще 21 человек.

Как сообщает южное бюро Report, через пограничный пункт пропуска "Астара" на территорию страны прибыли 5 граждан Азербайджана и 16 граждан Китая, Пакистана, Франции и Таджикистана.

Отметим, что с начала военных действий в Иране - с 08:00 28 февраля по 12:00 сегодняшнего дня - из Ирана в Азербайджан эвакуированы 1 182 человека.