Yaxın Şərqdə qalan Azərbaycan vətəndaşları üçün təxliyə reysi həyata keçirilir
İnfrastruktur
- 04 mart, 2026
- 18:55
Yaxın Şərqdə yaranmış vəziyyətlə əlaqədar olaraq uçuşları ləğv olunmuş ölkə vətəndaşlarının Azərbaycan tərəfindən Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərindən Bakıya təhlükəsiz təxliyəsi həyata keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, AZAL-a məxsus "Boeing 787 Dreamliner" təyyarəsinin yaxın saatlarda Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna enişi gözlənilir.
Təxliyə reysi vasitəsilə ümumilikdə 209 vətəndaşın ölkəyə qayıdışı təmin edilir.
Hazırda AZAL ölkənin milli aviadaşıyıcısı olaraq müvafiq qurumlar tərəfindən müəyyən edilmiş prosedurlara uyğun olaraq reyslərin təhlükəsiz və planlı şəkildə icrasını həyata keçirir.
Qeyd edək ki, növbəti günlərdə Yaxın Şərqin digər istiqamətlərindən Bakıya təxliyə reysləri planlaşdırılır.
Son xəbərlər
18:55
Yaxın Şərqdə qalan Azərbaycan vətəndaşları üçün təxliyə reysi həyata keçirilirİnfrastruktur
18:55
Şri-Lanka İran gəmisinə hücumda 80 nəfərin həlak olduğunu bildirib - YENİLƏNİB-3Digər ölkələr
18:40
Britaniya Fransanın yenilənmiş nüvə doktrinasını dəstəkləyibDigər ölkələr
18:36
Gəmilərin uzaq məsafədən tanınma və izlənmə sistemi təkmilləşdirilibİKT
18:30
Nazir: İran vətəndaşlarının Türkiyəyə keçidinə icazə vermirRegion
18:28
ABŞ-də Transxəzər istiqaməti və C6 formatının inkişafı müzakirə olunubXarici siyasət
18:27
"Mançester Siti" Rodrini 50 milyon avroya satmağa hazırdırFutbol
18:17
İsrail Tehran hava limanının müdafiə və aşkarlama sistemlərini məhv edibDigər ölkələr
18:16
Foto