Для оказавшихся на Ближнем Востоке азербайджанцев организован эвакуационный рейс

Азербайджан эвакуирует специальным рейсом из Джидды (Саудовская Аравия) своих граждан, чьи вылеты были отменены из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, в ближайшие часы в Международном аэропорту Гейдар Алиев ожидается посадка самолета Boeing 787 Dreamliner, принадлежащего национальной авиакомпании AZAL.

На этом эвакуационном рейсе в страну возвращается в общей сложности 209 граждан.