Для оказавшихся на Ближнем Востоке азербайджанцев организован эвакуационный рейс
Инфраструктура
- 04 марта, 2026
- 18:57
Азербайджан эвакуирует специальным рейсом из Джидды (Саудовская Аравия) своих граждан, чьи вылеты были отменены из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Как сообщает Report, в ближайшие часы в Международном аэропорту Гейдар Алиев ожидается посадка самолета Boeing 787 Dreamliner, принадлежащего национальной авиакомпании AZAL.
На этом эвакуационном рейсе в страну возвращается в общей сложности 209 граждан.
Последние новости
18:57
Для оказавшихся на Ближнем Востоке азербайджанцев организован эвакуационный рейсИнфраструктура
18:55
Бакинский завод приступил к строительству контейнеровозов по заказу AD Ports GroupИнфраструктура
18:54
Фото
В Азербайджан из Ирана эвакуированы представители посольств Швеции и Чехии - ОБНОВЛЕНО-3Внешняя политика
18:49
Еврокомиссия готова защищать торговые интересы ЕС на фоне угроз СШАДругие страны
18:48
ЦБА впервые выдал лицензию брокеру по исламскому финансированиюФинансы
18:37
Шри-Ланка заявила о 80 погибших при атаке на иранский корабль - ОБНОВЛЕНО-3Другие страны
18:34
Фото
На заседании Оргкомитета заслушаны доклады о подготовке к WUF13Внутренняя политика
18:28
Подозреваемый в преступлениях гражданин Азербайджан экстрадирован из ЧерногорииВнешняя политика
18:20