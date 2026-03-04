Для оказавшихся на Ближнем Востоке азербайджанцев организован эвакуационный рейс

Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Инфраструктура
    • 04 марта, 2026
    • 18:57
    Азербайджан эвакуирует специальным рейсом из Джидды (Саудовская Аравия) своих граждан, чьи вылеты были отменены из-за ситуации на Ближнем Востоке.

    Как сообщает Report, в ближайшие часы в Международном аэропорту Гейдар Алиев ожидается посадка самолета Boeing 787 Dreamliner, принадлежащего национальной авиакомпании AZAL.

    На этом эвакуационном рейсе в страну возвращается в общей сложности 209 граждан.

    Yaxın Şərqdə qalan Azərbaycan vətəndaşları üçün təxliyə reysi həyata keçirilir
