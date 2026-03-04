Nazir: İran vətəndaşlarının Türkiyəyə keçidinə icazə vermir
Region
- 04 mart, 2026
- 18:30
İran hazırda vətəndaşlarının Türkiyə tərəfə çıxışını dayandırıb.
"Report" DHA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin daxili işlər naziri Mustafa Çiftçi deyib.
O qeyd edib ki, hazırda İran-Türkiyə sərhədində türkiyəlilərin və üçüncü ölkə vətəndaşlarının çıxışına icazə verilir:
"Bizim tərəfdən də onların öz vətəndaşlarının keçidinə icazə verilir. Bunun nəticəsində sabit vəziyyət mövcuddur. Sərhədlərimizdə, keçid məntəqələrimizdə fövqəladə hərəkətlilik müşahidə olunmur. Yəni hazırda narahat olmağımızı tələb edən hər hansı vəziyyət yoxdur".
