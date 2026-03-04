İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Nazir: İran vətəndaşlarının Türkiyəyə keçidinə icazə vermir

    Region
    • 04 mart, 2026
    • 18:30
    İran hazırda vətəndaşlarının Türkiyə tərəfə çıxışını dayandırıb.

    "Report" DHA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin daxili işlər naziri Mustafa Çiftçi deyib.

    O qeyd edib ki, hazırda İran-Türkiyə sərhədində türkiyəlilərin və üçüncü ölkə vətəndaşlarının çıxışına icazə verilir:

    "Bizim tərəfdən də onların öz vətəndaşlarının keçidinə icazə verilir. Bunun nəticəsində sabit vəziyyət mövcuddur. Sərhədlərimizdə, keçid məntəqələrimizdə fövqəladə hərəkətlilik müşahidə olunmur. Yəni hazırda narahat olmağımızı tələb edən hər hansı vəziyyət yoxdur".

    Mustafa Çiftçi İran Türkiyə ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

