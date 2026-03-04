AEBA: İranın nüvə obyektlərində zədələnmə əlamətləri aşkar edilməyib
Digər ölkələr
- 04 mart, 2026
- 15:35
Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik (AEBA) İrandakı nüvə obyektlərində zədələnmə əlamətləri aşkar etməyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə agentliyin məlumatında bildirilib.
"AEBA hazırda əlçatan olan son peyk görüntülərinin təhlilinə əsasən, İranda nüvə materiallarının saxlanıldığı obyektlərə ziyan dəydiyini müşahidə etmir; müvafiq olaraq, radioaktiv sızma təhlükəsi yoxdur. Digər nüvə obyektlərinə, o cümlədən Buşehr AES-ə də təsir yoxdur", - məlumatda bildirilib.
Eyni zamanda qeyd olunub ki, İsfahandakı nüvə obyektinin yaxınlığında iki binada zədələnmələr qeydə alınıb. Əvvəllər yeraltı otaqlara aparan tikililərin zərbəyə məruz qaldığı Natanz kompleksinin ərazisində yeni dağıntılar müşahidə olunmur.
Son xəbərlər
16:05
Foto
"Bakcell" 8 Martı xanım jurnalistlərlə birgə qeyd edibİKT
16:03
Azərbaycanda kassa çeklərinin formatı dəyişə bilər - ARAŞDIRMABiznes
16:02
Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan çempionatında komanda yarışının qalibləri bəlli olubKomanda
16:02
Trayço Traykov: "Azərbaycanla müqavilə sayəsində Bolqarıstanda yanacağın qiyməti sabitdir"Energetika
16:00
ABŞ və İsrailin hərbi əməliyyatı nəticəsində İranda 1045 nəfər ölübRegion
15:57
Foto
Video
Bakı-Quba avtomobil yolundakı qəzada xəsarət alanlardan biri ölüb - YENİLƏNİB-2Hadisə
15:50
Azərbaycanda ödənişli atalıq məzuniyyətindən istifadə edənlərin sayı açıqlanıbSosial müdafiə
15:50
İranın hücumları nəticəsində BƏƏ-də üç nəfər ölübDigər ölkələr
15:50