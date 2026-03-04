İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    AEBA: İranın nüvə obyektlərində zədələnmə əlamətləri aşkar edilməyib

    Digər ölkələr
    • 04 mart, 2026
    • 15:35
    AEBA: İranın nüvə obyektlərində zədələnmə əlamətləri aşkar edilməyib

    Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik (AEBA) İrandakı nüvə obyektlərində zədələnmə əlamətləri aşkar etməyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə agentliyin məlumatında bildirilib.

    "AEBA hazırda əlçatan olan son peyk görüntülərinin təhlilinə əsasən, İranda nüvə materiallarının saxlanıldığı obyektlərə ziyan dəydiyini müşahidə etmir; müvafiq olaraq, radioaktiv sızma təhlükəsi yoxdur. Digər nüvə obyektlərinə, o cümlədən Buşehr AES-ə də təsir yoxdur", - məlumatda bildirilib.

    Eyni zamanda qeyd olunub ki, İsfahandakı nüvə obyektinin yaxınlığında iki binada zədələnmələr qeydə alınıb. Əvvəllər yeraltı otaqlara aparan tikililərin zərbəyə məruz qaldığı Natanz kompleksinin ərazisində yeni dağıntılar müşahidə olunmur.

    AEBA ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Nüvə obyekti
    МАГАТЭ: Признаков повреждений на иранских ядерных объектах не обнаружено
    IAEA sees no damage to Iran's nuclear facilities

    Son xəbərlər

    16:05
    Foto

    "Bakcell" 8 Martı xanım jurnalistlərlə birgə qeyd edib

    İKT
    16:03

    Azərbaycanda kassa çeklərinin formatı dəyişə bilər - ARAŞDIRMA

    Biznes
    16:02

    Stolüstü tennis üzrə Azərbaycan çempionatında komanda yarışının qalibləri bəlli olub

    Komanda
    16:02

    Trayço Traykov: "Azərbaycanla müqavilə sayəsində Bolqarıstanda yanacağın qiyməti sabitdir"

    Energetika
    16:00

    ABŞ və İsrailin hərbi əməliyyatı nəticəsində İranda 1045 nəfər ölüb

    Region
    15:57
    Foto
    Video

    Bakı-Quba avtomobil yolundakı qəzada xəsarət alanlardan biri ölüb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    15:50

    Azərbaycanda ödənişli atalıq məzuniyyətindən istifadə edənlərin sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    15:50

    İranın hücumları nəticəsində BƏƏ-də üç nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    15:50

    Azərbaycanın beynəlxalq hava limanlarında tranzit zonaları yaradılacaq

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti