МАГАТЭ: Признаков повреждений на иранских ядерных объектах не обнаружено

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не обнаружило признаков повреждений на ядерных объектах в Иране.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

"МАГАТЭ на основе анализа последних на данный момент доступных спутниковых снимков не видит ущерба для объектов, где хранятся ядерные материалы в Иране; соответственно, опасности радиоактивного выброса нет. Воздействия на другие ядерные объекты, включая Бушерскую АЭС, тоже нет", - говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, что возле ядерного объекта в Исфахане отмечены повреждения двух зданиях. Новых разрушений на территории комплекса в Натанзе, где ранее под удар попали строения, ведущие в подземные помещения, не наблюдается.