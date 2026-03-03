МАГАТЭ подтвердил наличие повреждений здания ядерного объекта в Иране
- 03 марта, 2026
- 13:39
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердил наличие повреждений зданий ядерного объекта в иранском Натанзе.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства в соцсети Х.
"На основе последних доступных спутниковых снимков МАГАТЭ может теперь подтвердить недавнее повреждение входных зданий подземного завода по обогащению топлива в Натанзе (Иран). Радиологических последствий не ожидается, и никакого дополнительного воздействия на сам завод, который был серьезно поврежден в ходе конфликта в июне, не обнаружено", - сказано в сообщении.
Отметим, что ранее посол Ирана при МАГАТЭ Реза Наджафи заявил о том, что США и Израиль атаковали несколько ядерных объектов на территории Ирана, в частности урон получило предприятие в Натанзе.
Based on the latest available satellite imagery, IAEA can now confirm some recent damage to entrance buildings of Iran’s underground Natanz Fuel Enrichment Plant (FEP). No radiological consequence expected and no additional impact detected at FEP itself, which was severely… pic.twitter.com/7CS7BRZo1s— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 3, 2026