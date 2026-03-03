МАГАТЭ подтвердил наличие повреждений здания ядерного объекта в Иране

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердил наличие повреждений зданий ядерного объекта в иранском Натанзе.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства в соцсети Х.

"На основе последних доступных спутниковых снимков МАГАТЭ может теперь подтвердить недавнее повреждение входных зданий подземного завода по обогащению топлива в Натанзе (Иран). Радиологических последствий не ожидается, и никакого дополнительного воздействия на сам завод, который был серьезно поврежден в ходе конфликта в июне, не обнаружено", - сказано в сообщении.

Отметим, что ранее посол Ирана при МАГАТЭ Реза Наджафи заявил о том, что США и Израиль атаковали несколько ядерных объектов на территории Ирана, в частности урон получило предприятие в Натанзе.