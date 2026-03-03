Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК

    МАГАТЭ подтвердил наличие повреждений здания ядерного объекта в Иране

    В регионе
    • 03 марта, 2026
    • 13:39
    МАГАТЭ подтвердил наличие повреждений здания ядерного объекта в Иране

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердил наличие повреждений зданий ядерного объекта в иранском Натанзе.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства в соцсети Х.

    "На основе последних доступных спутниковых снимков МАГАТЭ может теперь подтвердить недавнее повреждение входных зданий подземного завода по обогащению топлива в Натанзе (Иран). Радиологических последствий не ожидается, и никакого дополнительного воздействия на сам завод, который был серьезно поврежден в ходе конфликта в июне, не обнаружено", - сказано в сообщении.

    Отметим, что ранее посол Ирана при МАГАТЭ Реза Наджафи заявил о том, что США и Израиль атаковали несколько ядерных объектов на территории Ирана, в частности урон получило предприятие в Натанзе.

    МАГАТЭ Удары по Ирану Натанз Реза Наджафи Совместная операция Израиля и США
    AEBA İranda nüvə obyektinin binasının zədələndiyini təsdiqləyib
    IAEA confirms damage to nuclear facility in Iran

    Последние новости

    13:50

    Зеленский: Ремонт нефтепровода "Дружба" возможен только после прекращения огня

    Другие страны
    13:45

    Фидан: Эскалация на Ближнем Востоке несет риски для глобальной энергобезопасности

    В регионе
    13:42

    Анкара рассчитывает на поставки ВИЭ в ЕС через Азербайджан и Турцию

    Энергетика
    13:39

    МАГАТЭ подтвердил наличие повреждений здания ядерного объекта в Иране

    В регионе
    13:39
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан за последние три часа эвакуированы еще 89 человек

    Внешняя политика
    13:38

    ЦБА закрывает AniPay для развития конкуренции на рынке цифровых платежей

    Финансы
    13:31

    Зеленский: Выборы в Украине состоятся только после окончания войны

    Другие страны
    13:31

    Зеленский прокомментировал сроки и место следующего раунда трехсторонних переговоров

    Другие страны
    13:29

    ВС оставил в силе пожизненный приговор по делу об убийстве матери и младенца в Гобу

    Происшествия
    Лента новостей