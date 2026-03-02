Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Иран заявляет, что вчера Израиль и США атаковали ядерные объекты в Натанзе

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 13:26
    Посол Ирана в Международном агентстве по атомной энергии заявил, что США и Израиль атаковали иранские ядерные объекты в Натанзе накануне.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Новость дополняется

    İran İsrail və ABŞ-nin Natanzdakı nüvə obyektlərinə hücum etdiyini bəyan edib

