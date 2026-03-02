İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İran İsrail və ABŞ-nin Natanzdakı nüvə obyektlərinə hücum etdiyini bəyan edib

    02 mart, 2026
    • 13:30
    ABŞ və İsrail dünən İran ərazisində bir neçə nüvə obyektinə hücum edib, xüsusilə Natanzdakı müəssisəyə zərər dəyib.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu İranın Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlikdəki səfiri Rza Nəcəfi jurnalistlərə bəyan edib.

    "Dünən onlar yenidən İranın zəmanət altında olan dinc məqsədli nüvə obyektlərinə hücum ediblər", - o bildirib.

    Nəcəfi xüsusilə Natanzdakı nüvə obyektinin zədələndiyini vurğulayıb. Həmin kompleks ötən ilin iyununda da ABŞ və İsrailin avizəzərbələrindən zərər görmüşdü.

    Иран обвинил США и Израиль в атаке на ядерные объекты
    Iran says Israel and US attacked nuclear facilities in Natanz yesterday

