    AEBA İranda nüvə obyektinin binasının zədələndiyini təsdiqləyib

    Region
    • 03 mart, 2026
    • 13:44
    AEBA İranda nüvə obyektinin binasının zədələndiyini təsdiqləyib

    Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlik (AEBA) İranın Natanz şəhərindəki nüvə obyektinin binalarının zədələndiyini təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AEBA-nın "X" hesabında məlumat verilib.

    "Ən son peyk görüntülərinə əsasən, AEBA indi təsdiqləyə bilər ki, Natanzdakı (İran) yeraltı yanacaq zənginləşdirmə zavodunun giriş binalarının bu yaxınlarda zədələnib. Radioloji nəticələr gözlənilmir və iyun ayındakı münaqişə zamanı ciddi zərər görmüş zavodun özündə heç bir əlavə təsir aşkar edilməyib" - məlumatda deyilir.

    İrana hərbi zərbələr AEBA Nüvə obyekti
    МАГАТЭ подтвердил наличие повреждений здания ядерного объекта в Иране
    IAEA confirms damage to nuclear facility in Iran

