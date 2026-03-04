Milli Məclisin deputatı QDİƏT PA-nın Sosial məsələlər və humanitar siyasət komitəsinin sədr müavini seçilib
Xarici siyasət
- 04 mart, 2026
- 15:44
Milli Məclisin deputatı Səbinə Salmanova Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Parlament Assambleyasında (QDİƏT PA) Sosial məsələlər və humanitar siyasət komitəsinin sədr müavini seçilib.
"Report"un məlumatına görə, komitənin iclası Albaniyanın paytaxtı Tirana şəhərində keçirilib.
Toplantıda iştirak edən komitənin üzvü olan ölkələrin parlamentariləri Azərbaycan nümayəndəsinin namizədliyini birmənalı dəstəkləyiblər.
