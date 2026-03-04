İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Prezident Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi əməkdaşlarını təltif edib

    Daxili siyasət
    • 04 mart, 2026
    • 15:34
    Prezident Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi əməkdaşlarını təltif edib

    Prezident İlham Əliyev Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin əməkdaşlarının təltif edilməsi ilə bağlı Sərəncam imzalayıb.

    "Report"un məlumatına görə, Sərəncamda deyilir:

    "Azərbaycanda şəhərsalma və memarlıq sahəsinin inkişafında səmərəli fəaliyyətinə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin aşağıdakı əməkdaşları təltif edilsinlər:

    "Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomu" ilə

    Hümmətov Namiq Məhəmməd oğlu

    İsbatov İlqar Aydın oğlu

    3-cü dərəcəli "Əmək" ordeni ilə

    Qarayev Abdı Nazim oğlu

    Nuriyev Eldar Srac oğlu

    "Tərəqqi" medalı ilə

    Aslanov Nadir Bahadır oğlu

    Babayev Zahid Sabir oğlu

    Kazımlı Elçin Çingiz oğlu

    Qasımov Read Azər oğlu

    Məmmədrzayev Cahangir Cavanşir oğlu

    Rzayev Rövşən Ağarza oğlu

    Umudov Elçin Azər oğlu

    Yusifov Nizami Rasim oğlu

    "Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə" medalı ilə

    Əliyeva Gülbəniz Baba qızı

    Əzizov Elşən Ələsgər oğlu

    Mehtiyev Natiq Rəşid oğlu".

    Президент наградил сотрудников Госкомитета по градостроительству и архитектуре
    President awards employees of State Committee for Urban Planning and Architecture

