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    Pezeşkian: Tramp İranın neft-qazını istəyir

    Region
    • 21 oktyabr, 2026
    • 19:38
    Pezeşkian: Tramp İranın neft-qazını istəyir
    Məsud Pezeşkian

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranın neft-qazını ələ keçirmək istədiyini deyir və Tehranı buna imkan verməməkdə günahlandırır.

    "Report" IRIB-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Milli İxrac Günü ilə bağlı təşkil olunan tədbirdə bildirib.

    "Tramp rəsmən deyir ki, İranın neft və qazını istəyirəm, amma onu ələ keçirməyimə imkan vermirlər", - İran Prezidenti qabardıb.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ hökuməti İranla bütün əməkdaşlıqları dayandırmaq üçün bəzi ölkələrə təzyiq göstərir:

    "Düşünürdülər ki, liderimizi (Əli Xamenei) qətlə yetirməklə ölkəni parçalaya bilərlər".

    Məsud Pezeşkian Donald Tramp
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