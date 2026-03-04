Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Президент наградил сотрудников Госкомитета по градостроительству и архитектуре

    Внутренняя политика
    • 04 марта, 2026
    • 15:40
    Президент наградил сотрудников Госкомитета по градостроительству и архитектуре

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил сотрудников Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

    Ильхам Алиев Госкомитет по градостроительству и архитектуре награждение
    Prezident Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi əməkdaşlarını təltif edib
    President awards employees of State Committee for Urban Planning and Architecture
    Ты - Король

    Последние новости

    15:48

    Центробанк Азербайджана внедрит новую систему защиты от фишинга

    Финансы
    15:47

    Иранская баллистическая ракета сбита в небе Турции

    В регионе
    15:46

    В ОАЭ системы ПВО перехватили 3 иранские баллистические ракеты и 129 БПЛА

    Другие страны
    15:40

    Президент наградил сотрудников Госкомитета по градостроительству и архитектуре

    Внутренняя политика
    15:38
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуировано еще 35 граждан Китая - ОБНОВЛЕНО-2

    Внешняя политика
    15:36

    В Баку мужчина представился сотрудником банка и присвоил 13 тыс. манатов

    Происшествия
    15:36
    Фото

    Роман Курбана Саида "Али и Нино" издан на лезгинском языке

    Литература
    15:26

    В Баку возбуждено уголовное дело по факту убийства 46-летнего мужчины

    Происшествия
    15:24

    МАГАТЭ: Признаков повреждений на иранских ядерных объектах не обнаружено

    Другие страны
    Лента новостей