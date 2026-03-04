İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Bakı-Quba yolunda yük maşını aşıb, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 04 mart, 2026
    • 12:45
    Bakı-Quba yolunda yük maşını aşıb, xəsarət alanlar var

    Bakı–Quba avtomobil yolunda yük maşını aşıb, xəsarət alanlar var.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə yolun Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

    İlkin məlumata görə, hərəkətdə olan yük avtomobili idarəetməni itirərək aşıb.

    Qəza nəticəsində xəsarət alanların olduğu bildirilir. Yaralılar hadisə yerinə çağırılan təcili tibbi yardım briqadaları tərəfindən xəstəxanaya çatdırılıblar.

    Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) xilasediciləri və polis əməkdaşları cəlb olunub. Təhlükəsizlik tədbirləri görülüb, yolda nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    На дороге Баку-Губа перевернулся грузовик, есть пострадавшие

