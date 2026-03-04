Bakı-Quba yolunda yük maşını aşıb, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 04 mart, 2026
- 12:45
Bakı–Quba avtomobil yolunda yük maşını aşıb, xəsarət alanlar var.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə yolun Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsindən keçən hissəsində qeydə alınıb.
İlkin məlumata görə, hərəkətdə olan yük avtomobili idarəetməni itirərək aşıb.
Qəza nəticəsində xəsarət alanların olduğu bildirilir. Yaralılar hadisə yerinə çağırılan təcili tibbi yardım briqadaları tərəfindən xəstəxanaya çatdırılıblar.
Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) xilasediciləri və polis əməkdaşları cəlb olunub. Təhlükəsizlik tədbirləri görülüb, yolda nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılıb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
