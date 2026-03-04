Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    На дороге Баку-Губа перевернулся грузовик, есть пострадавшие

    Происшествия
    • 04 марта, 2026
    • 13:06
    На дороге Баку-Губа перевернулся грузовик, есть пострадавшие.

    Как сообщает местное бюро Report, ДТП произошло на участке дороги, проходящем через поселок Гаджи Зейналабдин Тагиев.

    Пострадавшие доставлены в больницу бригадами скорой помощи, вызванными на место происшествия.

    Для ликвидации последствий аварии на место прибыли спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и сотрудники полиции. Движение транспорта на дороге частично ограничено.

    По факту проводится расследование.

    Bakı-Quba yolunda yük maşını aşıb, xəsarət alanlar var
