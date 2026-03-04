На дороге Баку-Губа перевернулся грузовик, есть пострадавшие.

Как сообщает местное бюро Report, ДТП произошло на участке дороги, проходящем через поселок Гаджи Зейналабдин Тагиев.

Пострадавшие доставлены в больницу бригадами скорой помощи, вызванными на место происшествия.

Для ликвидации последствий аварии на место прибыли спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) и сотрудники полиции. Движение транспорта на дороге частично ограничено.

По факту проводится расследование.