Müğənni Dəniz Əsədova azadlığa buraxılıb

    Hadisə
    • 22 dekabr, 2025
    • 11:33
    Müğənni Dəniz Əsədova Amnistiya aktı ilə azadlığa buraxılıb.

    "Report" xəbər verir ki, o bu gün 4 saylı cəzaçəkmə müəssisədindən azadlığa buraxılıb.

    Qeyd edək ki, Dəniz Əsədova bundan əvvəl dələduzluqda və bir neçə nəfərə qarşı təhqir və böhtan səbəbindən xüsusi ittiham qaydasına məhkum edilib.

    O, vəkil Asim Abbasovu təhqir etməsi və böhtan atması səbəbindən Binəqədi rayon Məhkəməsinin hökmü ilə 7 ay azadlıqdan məhrum edilib. Daha sonra başqa bir şəxsi də təhqir etməsi və böhtan atması səbəbindən onun cəzası artırılıb.

    Певица Дениз Асадова освобождена по акту амнистии

