МИД Египта: Второй этап соглашения по Газе может начаться в январе 2026 года

Переход ко второму этапу соглашения по сектору Газа может состояться в январе 2026 года, заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Он также выразил надежду на то, что в январе начнется размещение палестинского комитета по управлению сектором Газа и работе над развертыванием международных сил по стабилизации.