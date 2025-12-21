МИД Египта: Второй этап соглашения по Газе может начаться в январе 2026 года
- 21 декабря, 2025
- 21:14
Переход ко второму этапу соглашения по сектору Газа может состояться в январе 2026 года, заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты.
Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
Он также выразил надежду на то, что в январе начнется размещение палестинского комитета по управлению сектором Газа и работе над развертыванием международных сил по стабилизации.
