В Москве в результате подрыва автомобиля погиб высокопоставленный офицер Генштаба ВС РФ

Начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб в Москве в результате подрыва автомобиля.

Как передает Report,об этом сообщило Следственный комитет РФ (СКР).

"По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров",- говорится в заявлении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ).

Продолжается осмотр места происшествия. Следствием будут назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрыво-техническая. Допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения.

Следствием отрабатываются различные версии убийства.