    В Москве в результате подрыва автомобиля погиб высокопоставленный офицер Генштаба ВС РФ

    • 22 декабря, 2025
    • 11:05
    Начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб в Москве в результате подрыва автомобиля.

    Как передает Report,об этом сообщило Следственный комитет РФ (СКР).

    "По данным следствия, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве было приведено в действие взрывное устройство, установленное под днищем автомобиля. В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров",- говорится в заявлении.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.105 УК РФ, ст. 222.1 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом; незаконный оборот взрывчатых веществ).

    Продолжается осмотр места происшествия. Следствием будут назначены необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрыво-техническая. Допрашиваются свидетели и очевидцы, изучаются камеры видеонаблюдения.

    Следствием отрабатываются различные версии убийства.

