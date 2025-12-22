Давид Бабаян и Левон Мнацаканян выступили с последним словом на суде в Баку

В Бакинском военном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу граждан Армении.

Как сообщает Report, на суде обвиняемые Давид Бабаян и Левон Мнацаканян выступили с последним словом.

Они изложили свои контраргументы к заявлениям стороны обвинения.

Отметим, что граждане Армении обвиняются в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и других многочисленных преступлениях.