    Происшествия
    • 22 декабря, 2025
    • 14:55
    Давид Бабаян и Левон Мнацаканян выступили с последним словом на суде в Баку

    В Бакинском военном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу граждан Армении.

    Как сообщает Report, на суде обвиняемые Давид Бабаян и Левон Мнацаканян выступили с последним словом.

    Они изложили свои контраргументы к заявлениям стороны обвинения.

    Отметим, что граждане Армении обвиняются в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и других многочисленных преступлениях.

    армяне военные преступления судебный процесс Давид Бабаян
    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində David Babayan və Levon Mnatsakanyan son söz deyiblər
    Court proceedings against Armenian citizens continue with final statements from accused

