Давид Бабаян и Левон Мнацаканян выступили с последним словом на суде в Баку
Происшествия
- 22 декабря, 2025
- 14:55
В Бакинском военном суде продолжился судебный процесс по уголовному делу граждан Армении.
Как сообщает Report, на суде обвиняемые Давид Бабаян и Левон Мнацаканян выступили с последним словом.
Они изложили свои контраргументы к заявлениям стороны обвинения.
Отметим, что граждане Армении обвиняются в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и других многочисленных преступлениях.
