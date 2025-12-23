Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    В Азербайджане запретят использование асбеста

    Милли Меджлис
    • 23 декабря, 2025
    • 18:25
    В Азербайджане запретят использование асбеста

    В Азербайджане запретят использование асбеста в промышленности и строительстве.

    Как сообщает Report, соответствующие изменения в закон "О списке предметов, включение которых в гражданский оборот не допускается (исключенных из гражданского оборота)" включены в повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса 26 декабря.

    Отмечается, что асбест – это минерал, который на протяжении многих лет широко используется во многих отраслях промышленности (цементной, химической, изоляционной, бумажной и т.д.) и строительстве.

    Согласно информации Госкомитета статистики, в Азербайджан в 2023 году была импортирована 591 тонна асбеста и 30 238 тонн асбестосодержащих листов, а в 2024 году – 1 045 тонн асбеста и 27 634 тонны листов.

    Кровельные покрытия с содержанием асбеста (шифер) составляют 29% от общего фонда кровельных покрытий в Азербайджане и охватывают около 190 млн м² площади.

    Согласно результатам последних научных исследований, асбест создает серьезную опасность для здоровья человека, в связи с чем его применение было запрещено в ряде стран. Смешивание асбестовых волокон с воздухом и их попадание в дыхательные пути повышает риск развития различных заболеваний, включая болезни легких. По этой причине ограничение использования асбеста и его полный запрет считается важным шагом в защите общественного здоровья.

    Поправки в закон в случае их принятия вступят в силу с 1 июля 2027 года.

    запрет асбест Милли Меджлис вред здоровью шифер
    Azərbaycanda asbestin istifadəsi qadağan ediləcək

    Последние новости

    19:47

    Министерство молодежи и спорта подводит спортивные итоги 2025 года

    Индивидуальные
    19:39
    Фото

    В суде над гражданами Армении Левон Мнацаканян выступил с последним словом - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    19:36
    Фото

    Участники II Форума религиозных деятелей побывали в кафедральном соборе и синагоге

    Религия
    19:20

    Омер Болат: Важный аспект сотрудничества с Азербайджаном - развитие совместных брендов

    Бизнес
    19:08

    Трамп обсудил с Токаевым и Мирзиёевым расширение торговли и сотрудничества

    Другие страны
    19:07

    Масуд Пезешкиан позвонил президенту Ильхаму Алиеву

    Внешняя политика
    19:05

    Главы МВД Грузии и Турции обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    18:53
    Фото

    В Минэкологии Азербайджана состоялась встреча с турецкой делегацией

    Экология
    18:41

    Токаев и Трамп обсудили конфликт между РФ и Украиной

    Другие страны
    Лента новостей