В Азербайджане запретят использование асбеста в промышленности и строительстве.

Как сообщает Report, соответствующие изменения в закон "О списке предметов, включение которых в гражданский оборот не допускается (исключенных из гражданского оборота)" включены в повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса 26 декабря.

Отмечается, что асбест – это минерал, который на протяжении многих лет широко используется во многих отраслях промышленности (цементной, химической, изоляционной, бумажной и т.д.) и строительстве.

Согласно информации Госкомитета статистики, в Азербайджан в 2023 году была импортирована 591 тонна асбеста и 30 238 тонн асбестосодержащих листов, а в 2024 году – 1 045 тонн асбеста и 27 634 тонны листов.

Кровельные покрытия с содержанием асбеста (шифер) составляют 29% от общего фонда кровельных покрытий в Азербайджане и охватывают около 190 млн м² площади.

Согласно результатам последних научных исследований, асбест создает серьезную опасность для здоровья человека, в связи с чем его применение было запрещено в ряде стран. Смешивание асбестовых волокон с воздухом и их попадание в дыхательные пути повышает риск развития различных заболеваний, включая болезни легких. По этой причине ограничение использования асбеста и его полный запрет считается важным шагом в защите общественного здоровья.

Поправки в закон в случае их принятия вступят в силу с 1 июля 2027 года.