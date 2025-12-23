Токаев и Трамп обсудили конфликт между РФ и Украиной

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    23 декабря, 2025
    Президенты Казахстана и США Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг российско-украинской войны.

    "Президенты Казахстана и США провели обстоятельный обмен мнениями по двусторонней повестке и текущей международной ситуации, включая украинскую проблематику. Касым-Жомарт Токаев подтвердил настрой на полную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе его визита в Вашингтон в ноябре текущего года", - говорится в сообщении.

    Токаев подчеркнул сложность урегулирования российско-украинского конфликта, где территориальный вопрос занимает доминирующее место и требует компромиссов с обеих сторон с учетом реальной ситуации на фронте. Он также призвал все вовлеченные стороны проявить терпение, гибкость и профессионализм и продолжить поиск формулы мира. При этом он отметил, что Казахстан не выступает посредником, однако в случае необходимости готов предоставить переговорную площадку для сторон конфликта.

    Президент Казахстана также отметил выдающиеся лидерские качества Трампа, что позволило ему завершить ряд международных военных конфликтов и достичь положительных результатов в усилении внутреннего потенциала США.

    В завершение разговора Токаев пригласил Трампа посетить Казахстан в удобное для него время.

