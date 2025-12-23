Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    В Румынии после обрушения крыши в гостиничном бассейне госпитализировали шесть человек

    • 23 декабря, 2025
    • 22:34
    В Румынии после обрушения крыши в гостиничном бассейне госпитализировали шесть человек

    Шесть человек, в том числе четыре ребенка, госпитализированы после того, как в бассейне пятизвездочной гостиницы Hilton в румынском городе Сибиу обрушилась крыша.

    Как передает Report, об этом сообщил инспекторат по чрезвычайным ситуациям одноименного уезда.

    "В результате инцидента, - говорится в сообщении, - пострадали семь человек. Четверо несовершеннолетних получили легкие травмы и доставлены в городскую больницу для оказания медицинской помощи. Двое взрослых в возрасте 45 и 42 года получили множественные ушибы и травмы и также доставлены в больницу. Один пострадавший получил медицинскую помощь на месте и отказался от госпитализации".

    Согласно инспекторату, в бассейн упали примерно 120 кв. потолка из гипсокартона. Полиция открыла уголовное дело и расследует причины случившегося.

    Румыния обрушение пострадавшие

