В Румынии после обрушения крыши в гостиничном бассейне госпитализировали шесть человек

Шесть человек, в том числе четыре ребенка, госпитализированы после того, как в бассейне пятизвездочной гостиницы Hilton в румынском городе Сибиу обрушилась крыша.

Как передает Report, об этом сообщил инспекторат по чрезвычайным ситуациям одноименного уезда.

"В результате инцидента, - говорится в сообщении, - пострадали семь человек. Четверо несовершеннолетних получили легкие травмы и доставлены в городскую больницу для оказания медицинской помощи. Двое взрослых в возрасте 45 и 42 года получили множественные ушибы и травмы и также доставлены в больницу. Один пострадавший получил медицинскую помощь на месте и отказался от госпитализации".

Согласно инспекторату, в бассейн упали примерно 120 кв. потолка из гипсокартона. Полиция открыла уголовное дело и расследует причины случившегося.