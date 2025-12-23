Rumıniyada hoteldə hovuzun tavanı çöküb, yeddi nəfər xəsarət alıb
- 23 dekabr, 2025
- 23:36
Rumıniyanın Sibiu şəhərindəki beşulduzlu Hilton hotelinin hovuzunda tavan çökdükdən sonra dördü uşaq olmaqla 6 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə şəhərin fövqəladə hallar üzrə müfəttişliyi məlumat yayıb.
"Hadisə nəticəsində yeddi nəfər yaralanıb. Yetkinlik yaşına çatmayan 4 şəxs yüngül xəsarətlər alıb və tibbi yardım göstərilməsi üçün şəhər xəstəxanasına aparılıb. 45 və 42 yaşlı şəxs isə çoxsaylı xəsarətlər alıblar. Onlar da xəstəxanaya çatdırılıblar. Xəsarət alanlardan birinə hadisə yerində tibbi yardım göstərilib", - məlumatda deyilir.
Alçipandan hazırlanan təxminən 120 kv.metr tavan hovuza düşüb. Polis cinayət işi açıb və baş verənlərin səbəblərini araşdırır.
