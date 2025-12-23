İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    Rumıniyada hoteldə hovuzun tavanı çöküb, yeddi nəfər xəsarət alıb

    • 23 dekabr, 2025
    • 23:36
    Rumıniyada hoteldə hovuzun tavanı çöküb, yeddi nəfər xəsarət alıb

    Rumıniyanın Sibiu şəhərindəki beşulduzlu Hilton hotelinin hovuzunda tavan çökdükdən sonra dördü uşaq olmaqla 6 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə şəhərin fövqəladə hallar üzrə müfəttişliyi məlumat yayıb.

    "Hadisə nəticəsində yeddi nəfər yaralanıb. Yetkinlik yaşına çatmayan 4 şəxs yüngül xəsarətlər alıb və tibbi yardım göstərilməsi üçün şəhər xəstəxanasına aparılıb. 45 və 42 yaşlı şəxs isə çoxsaylı xəsarətlər alıblar. Onlar da xəstəxanaya çatdırılıblar. Xəsarət alanlardan birinə hadisə yerində tibbi yardım göstərilib", - məlumatda deyilir.

    Alçipandan hazırlanan təxminən 120 kv.metr tavan hovuza düşüb. Polis cinayət işi açıb və baş verənlərin səbəblərini araşdırır.

    В Румынии после обрушения крыши в гостиничном бассейне госпитализировали шесть человек

