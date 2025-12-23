İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Tokayev və Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    • 23 dekabr, 2025
    • 18:57
    Tokayev və Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsini müzakirə edib

    Qazaxıstan və ABŞ prezidentləri Kasım-Jomart Tokayev və Donald Tramp telefon danışığı zamanı Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı vəziyyəti müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Akorda" məlumat yayıb.

    "Qazaxıstan və ABŞ prezidentləri ikitərəfli gündəlik və cari beynəlxalq vəziyyət, o cümlədən Ukrayna məsələsi barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar. Kasım-Jomart Tokayev bu ilin noyabrında Vaşinqtona səfəri zamanı əldə olunmuş razılaşmaların tam şəkildə həyata keçirilməsinə hazır olduğunu təsdiqləyib", - məlumatda deyilir.

    K.Tokayev Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllinin mürəkkəb olduğunu, burada ərazi məsələsinin əsas yer tutduğunu və cəbhədəki real vəziyyəti nəzərə almaqla hər iki tərəfdən güzəşt tələb etdiyini vurğulayıb. O, həmçinin bütün tərəfləri səbir, çeviklik və peşəkarlıq nümayiş etdirməyə, sülh formulunu axtarmağa davam etməyə çağırıb. Prezident Qazaxıstanın vasitəçi olmadığını, lakin lazım gələrsə, münaqişə tərəfləri üçün danışıq platforması təmin etməyə hazır olduğunu söyləyib.

    Söhbətin sonunda Tokayev Trampı Qazaxıstana səfərə dəvət edib.

    Qazaxıstan ABŞ Kasım-Jomart Tokayev Donald Tramp
    Токаев и Трамп обсудили конфликт между РФ и Украиной

    Son xəbərlər

    19:44

    Ömer Bolat: Hədəfimiz Azərbaycanla ticarət münasibətlərimizi tam liberallaşdırmaqdır

    Biznes
    19:35

    Azərbaycan idmançıları 2025-ci ildə beynəlxalq turnirlərdə 2113 medal qazanıblar

    Fərdi
    19:29

    Məşhur aparıcı polisə ifadəsində "Fənərbağça"nın prezidenti barədə danışıb

    Region
    19:28

    Gənclər və İdman Nazirliyi 2025-ci ilin idman yekunlarına həsr olunmuş tədbir keçirir

    Fərdi
    19:18
    Foto

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində Levon Mnatsakanyan son sözlə çıxış edib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    19:18

    Tramp Mərkəzi Asiya liderləri ilə ticarət və əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    19:11
    Foto

    Azərbaycan Din Xadimlərinin II Forumunun iştirakçıları kafedral kilsə və sinaqoqun fəaliyyəti ilə tanış olublar

    Din
    19:05

    Moldova Ukraynadan taxıl idxalına qoyulan məhdudiyyəti aradan qaldıracaq

    Digər ölkələr
    19:03

    "Şəhərsalma və Memarlıq İli" ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcıdır - RƏY

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti